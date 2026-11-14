Хуситы атаковали Аден, временную столицу международно признанного правительства страны, двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил представитель правительственных вооруженных сил, передает Al Jazeera.

Подробности атаки, в том числе информация о возможных разрушениях и пострадавших, пока не приводятся.

На фоне этих событий продолжаются столкновения между хуситами и правительственными силами в южной провинции Лахдж. По данным Al Jazeera, бои сосредоточены в районах аль-Мадариба и Рас-эль-Ара, где правительственные войска уже несколько дней отражают атаки противника.

Военный эксперт Али аз-Захаб считает, что наступление хуситов направлено на выход к прибрежной дороге, соединяющей Аден с Баб-эль-Мандебским проливом. По его оценке, это позволило бы им перерезать пути снабжения правительственных сил и создать условия для дальнейшего давления на Аден.

При этом эксперт отметил, что пока хуситам не удалось продвинуться к указанным позициям. По его словам, движение ведет одновременно боевые действия на земле и информационную кампанию.