Евросоюз с начала 2026 года переплатил за импорт газа 100 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

По его словам, несмотря на сокращение объемов поставок, страны ЕС продолжают закупать российские энергоресурсы. С 2022 года европейские государства заплатили за российское энергетическое сырье 320 млрд долларов.

Биричевский также отметил, что Россия остается одним из ключевых участников мирового энергетического рынка и надежным поставщиком природного газа. Он напомнил, что страна занимает первое место в мире по запасам газа и второе — по объемам его добычи.

В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа. Полностью прекратить поставки сжиженного природного газа по действующим долгосрочным контрактам планируется с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября того же года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2022 году до 12%. Она также подтвердила намерение Евросоюза полностью отказаться от российских поставок к концу 2027 года.

При этом фон дер Ляйен сообщала, что с конца февраля расходы ЕС на импорт ископаемого топлива увеличились на 100 млрд евро без роста объемов получаемой энергии.