Дети, доставленные из Украины в Азербайджан, побывали на экскурсиях в Габале и Шеки в рамках десятидневной программы социальной реабилитации, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Экскурсии организовало Агентство социальных услуг, подведомственное министерству. Программа помогает детям интересно провести время и познакомиться с историей, культурой и природой Азербайджана.

В Габале дети посетили Историко-краеведческий музей, горнолыжный комплекс «Туфандаг» и развлекательный центр «Габалэнд». В Шеки они побывали во Дворце шекинских ханов.

В ближайшие дни для участников программы запланированы поездки и в другие регионы страны.

Помимо экскурсий, в течение десяти дней с детьми будут работать специалисты, оказывающие социально-психологическую поддержку и помогающие им адаптироваться.