Президент Украины Владимир Зеленский вновь заговорил о выборах. В интервью программе Meet the Press на NBC News, опубликованном 18 октября, он заявил, что после окончания войны стране потребуется ещё полгода для подготовки к голосованию. Если же выборы придётся проводить до завершения боевых действий, он попросил обеспечить как минимум 60 дней прекращения огня. По словам Зеленского, этого времени должно хватить для изменения законодательства и подготовки необходимой инфраструктуры безопасности.

Одновременно украинский президент подтвердил, что готов баллотироваться, если выборы состоятся во время войны. Так он ответил на вопрос о призывах Дональда Трампа к смене украинского руководства. Напомним, что американский президент, недовольный позицией Киева по поводу договорённостей Вашингтона с Москвой в энергетической сфере, заявил, что Украине пора получить нового лидера, способного договориться. Зеленский же фактически дал понять: прежде чем обсуждать политическое будущее страны, необходимо создать условия, позволяющие ему снова побороться за президентское кресло.

Конечно, проведение выборов в условиях полномасштабной войны — задача чрезвычайно сложная. Миллионы украинцев находятся за границей, часть территории оккупирована, города подвергаются обстрелам, а военнослужащие должны получить возможность проголосовать. Вопросы безопасности и легитимности волеизъявления действительно нельзя игнорировать. Но есть и другой вопрос: насколько нынешний президент сам следует тем обещаниям, с которыми пришёл к власти, и почему разговор о его политическом будущем неизменно сводится к поиску новых сроков и условий?

В 2019 году тогда ещё кандидат в президенты Зеленский совершенно определённо обещал, что идёт на один президентский срок. «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего», — говорилось в его предвыборной программе. Он также заявлял, что не станет торговать принципами, репутацией и страной ради сохранения власти.

Тогда же Зеленский уверял, что намерен закончить войну на Донбассе в течение своей каденции. Именно неспособность остановить войну, которая тогда ещё не переросла в полномасштабное вторжение, была одним из главных упрёков, которые Зеленский тогда адресовал своему главному конкуренту, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Теперь, спустя годы, война продолжается, а сам Зеленский рассуждает о возможности нового президентского срока.

Отдельного разговора заслуживает поведение украинской власти накануне 24 февраля 2022 года. Киев тогда получал многочисленные предупреждения о вероятности российского вторжения от США и других западных партнёров. Однако Зеленский публично убеждал украинцев не поддаваться панике. В информационном пространстве надолго закрепилась его фраза о «майских шашлыках», которой он пытался успокоить общество.

Более того, в феврале 2022 года президент Украины отправился на горнолыжный курорт Буковель, хотя риск большой войны уже обсуждался на международном уровне. Этот его шаг до сих пор закономерно вызывает вопросы в плане адекватности оценки угроз Украине. Критики действующего главы украинского государства также указывали, что на фоне российской угрозы он с первых дней прихода к власти должен был уделять больше внимания обороноспособности, укреплению армии, развитию военно-промышленного комплекса и подготовке инфраструктуры. Но Зеленский тогда заявил, что если он будет больше тратить на армию, то меньше средств останется на строительство дорог в Украине. Такие вот у него были приоритеты!

Но и это ещё не всё. Уже в ходе нынешней, ужасной, кровавой, полномасштабной российско-украинской войны прогремели коррупционные скандалы, затронувшие высокопоставленных чиновников и людей, связанных с государственным управлением. Операция НАБУ и САП «Мидас» посвящена предполагаемой масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе, в том числе в «Энергоатоме»: по версии следствия, подрядчики должны были передавать до 15% стоимости контрактов для получения оплаты, а через сеть компаний легализовывались незаконные доходы.

В деле о резиденции «Династия» следствие заявило об отмывании более 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного комплекса под Киевом; среди подозреваемых оказались бывшие высокопоставленные представители власти. Некоторые украинские СМИ прямо указывают на то, что эти коттеджи строились для Владимира Зеленского и экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Идём далее. Операция «Карфаген» касается предполагаемого систематического получения неправомерной выгоды от мошеннических кол-центров и легализации имущества при участии сотрудников прокуратуры. Все эти дела находятся в правовой плоскости расследований и подозрений, а окончательные выводы должны делать суды. Однако политические последствия этих историй уже очевидны.

Когда громкие расследования одно за другим затрагивают представителей властной системы, общество неизбежно спрашивает, кто отвечает за подбор кадров, контроль и предотвращение злоупотреблений. По данным опроса Киевского международного института социологии, проведённого 12–21 сентября 2026 года, 72% респондентов считают, что уровень коррупции в стране за время полномасштабной войны вырос. Столько же — 72% — полагают, что Зеленский несёт ответственность за коррупционные действия своего окружения.

Также стоит заметить, что неубедительно выглядят громкие обещания Зеленского о скором переломе в войне. Напомним, что 25 июня он утвердил для СБУ 40-дневную операцию, призванную оказать давление на Россию и подтолкнуть её к прекращению боевых действий. По истечении этого срока Киев сообщил об ударах по многочисленным целям, однако публичного результата в виде прекращения войны не последовало. А 20 сентября, выступая на саммите «Карпатская восьмёрка» в Закарпатье, где присутствовали представители Румынии, Сербии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии, Зеленский вновь заговорил о дополнительных 40 днях, в течение которых Украина намерена активизировать удары беспилотниками по объектам на российской территории.

Но, как видим, что тогда, что сейчас ничто не свидетельствует о переломе в войне в пользу Украины. Наоборот, Россия продолжает наносить удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре, а вопрос подготовки украинских городов к зиме остаётся критическим. Дефицит средств противовоздушной обороны, в особенности перехватчиков баллистических ракет, регулярно становится темой обращений Киева к союзникам. Эти проблемы реальны, но они требуют не только публичных сетований и обвинений партнёров, а системной работы государства по защите населения и инфраструктуры.

Безусловно, не Зеленский единолично определяет ход войны и сроки её окончания. Но нельзя и делать вид, будто он не несёт ответственности за собственные обещания, довоенные решения, кадровую политику и состояние государственного управления. Украина продолжает платить огромную цену, а общественное доверие подтачивают коррупционные скандалы и несбывшиеся прогнозы Зеленского. Поэтому вопрос сегодня не только в том, когда состоятся выборы. Вопрос в том, готов ли действующий президент Украины честно ответить перед гражданами за результаты своего правления — или снова попросит ещё немного времени. Судя по всему, он до последнего планирует цепляться за власть, вопреки собственным обещаниям семилетней давности.