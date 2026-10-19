О выборочных послаблениях России для мигрантов; о том, почему Марко Рубио собирает глав МИД государств ЦА в Узбекистане; об ужесточении правил въезда в Казахстан; новой нефтегазовой активности США в этой стране; о том, как можно спасти мигрантов из КР в России от отправки на войну с Украиной, и почём нынче колумбийская дива для кыргызов – эти и другие темы в обзоре Minval Politika.

Министерство внутренних дел России инициировало частичную отмену экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранных сотрудников, работающих на предприятиях территорий опережающего развития (ТОР). Соответствующие поправки внесены в закон о правовом статусе иностранцев, информирует «Восточный экспресс 24». Они разработаны для упрощения найма зарубежной рабочей силы и стимулирования инвестиций в макрорегионы со специальными режимами.

Льгота коснётся компаний, реализующих проекты на 16 дальневосточных и двух арктических ТОР. Отмечается, что миграционная политика в сфере тестирования иностранцев в последние годы носит дифференцированный характер. Если в 2025 году государство отменило проверку знаний для мигрантов, прибывающих по правительственным квотам, то для остальных категорий требования повысились.

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То же издание со ссылкой на Госдеп сообщает, что госсекретарь США Марко Рубио отправится в поездку по Узбекистану и Индии. В маршрут главы американской дипломатии включены Самарканд, а также индийские Мумбаи и Джамнагар. Ключевым пунктом программы станет встреча Рубио с министрами иностранных дел государств Центральной Азии (формат C5+1). Рубио прибыл в Узбекистан 19 октября.

Помимо многосторонней встречи, госсекретарь проведёт серию двусторонних переговоров с представителями центрально-азиатских государств. Особое внимание уделяется экономической составляющей визита. По информации Госдепа, в Узбекистан вместе с Рубио прибудут свыше 200 представителей крупного американского бизнеса.

Казахстан

Хакерская группа Silent Lynx, предположительно базирующаяся в Казахстане, атаковала Орский нефтеперерабатывающий завод на юге России и шпионила за администрацией Нижнего Новгорода, сообщает Reuters со ссылкой на отчёт двух исследователей из компании Cisco и фирмы по кибербезопасности Recorded Future.

«Это редкий пример кибершпионажа против Москвы со стороны менее крупного соседа», — говорится в отчёте. Целью хакеров называется завод «Орскнефтеоргсинтез» на юге России, который в августе вышел из строя на несколько месяцев после удара украинского беспилотника. Он находится примерно в 25 километрах от границы с Казахстаном. Подчёркивается, что хакеры получили доступ к информационным системам властей Нижнего Новгорода.

Сообщается также, что Silent Lynx ранее уже взламывала правительственные организации в государствах ЦА. Исследователи считают, что она использует метод целевого фишинга, рассылает электронные письма с вложениями, замаскированными под важные документы. В случае открытия пользователем такого файла, его устройство будет заражено.

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В Казахстане утвердили правила оформления электронного разрешения на въезд для иностранцев, не нуждающихся в визе для посещения республики. Как передаёт ТАСС, услуга пока бесплатная. Соответствующее постановление опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Казахстана.

Согласно документу, граждане стран ЕАЭС, а также государств, с которыми Казахстан заключил соглашения о безвизовых поездках, должны будут получать электронное разрешение не только для въезда в республику, но и для транзитного проезда через её территорию.

С 1 ноября 2026 года постановление начнёт действовать в международном аэропорту Актау и на ряде автомобильных пунктов пропуска; с 1 января 2027 — в аэропортах Астаны и Алматы, а с 1 марта — на остальных пунктах пропуска.

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Евразийский банк развития (ЕАБР) провёл дебютное размещение облигаций типа Dim Sum на офшорном рынке Китая в Гонконге на сумму 94 млн долларов. Как сообщает ТАСС, привлечённые средства будут направлены на финансирование проектов в Казахстане, включая строительство пограничного перехода и железнодорожной линии на границе с Китаем.

По данным ЕАБР, он разместил трёхлетний выпуск старших необеспеченных облигаций с листингом на Гонконгской фондовой бирже – спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза. Сделка вызвала интерес инвесторов из Азии, Европы и Ближнего Востока, обеспечив банку новый источник финансирования в юанях в дополнение к кредитным линиям китайских банков.

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Казахстан готовится к передаче новых нефтяных месторождений международному консорциуму. Четыре нефтяных гиганта – американская Chevron, британская Shell, китайские Sinopec и CNOOC — заявили о желании искать нефть в Прикаспийском регионе, информирует «Восточный экспресс 24». Инвестиции оцениваются в 500 млн долларов; соглашение будет готово до конца текущего года. Речь идёт не только о сейсморазведке, но и о бурении поисковых скважин. Переговоры ведутся по 23 проектам.

Но, как пишет издание, «самый острый вопрос — что получит бюджет Казахстана. … Наличие коммерчески извлекаемых запасов ещё предстоит подтвердить, а доля государства в добыче и налоговые отчисления в официальных заявлениях не озвучены. Казахстан рискует вновь оказаться в роли «сырьевого придатка», где основные доходы уходят зарубежным инвесторам, а не в казну».

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Американцы создали в Казахстане компанию для добычи и продажи критических минералов – в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) зарегистрирована новая частная компания Kendala Critical Minerals Ltd, информирует «Курсив». Её единственным акционером со 100-процентной долей стала американская структура KazAmerican Critical Minerals, Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Согласно документам МФЦА, Kendala Critical Minerals Ltd. планирует заниматься геологоразведкой, добычей, глубокой переработкой и оптовой торговлей критическими минералами, стратегическими металлами и редкоземельными элементами. Компания будет управлять правами на недропользование, проводить геологоразведочные работы, разрабатывать технико-экономические обоснования для металлургических производств, а также заключать прямые контракты на поставку готовой продукции промышленным партнёрам.

На официальном сайте KazAmerican Critical Minerals указано, что компания создаёт интегрированные цепочки поставок никеля, кобальта, лития и редкоземельных элементов из Казахстана на рынки США и стран-партнёров. Для транспортировки сырья и переработанных материалов она намерена использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор).

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Потери Казахстана в добыче нефти в 2026 году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на месторождении Тенгиз составили около 6 млн тонн, сообщил журналистам премьер-министр – глава министерства национальной экономики РК Серик Жумангарин. «… мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Как потеряли — не добыли. … они лежат в земле, но в процессах экономики не участвуют», — сказал он.

По информации Минэнерго Казахстана, с января по сентябрь 2026 года в республике добыто почти 79 млн тонн нефти, то есть 91,7% от объёма, добытого за аналогичный период 2025-го. Прогноз добычи на весь текущий год — 96 млн тонн против 99,55 млн тонн в предыдущем году.

Напомним, в текущем году на Тенгизе произошло три серьёзных инцидента, повлиявших на уровень добычи. Кроме того, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), обеспечивающий транспортировку нефти с Тенгиза, Кашагана и Карачаганака, пострадал из-за неоднократных атак дронов на танкеры с сырьём. Это вызвало приостановление отгрузки нефти, соответственно, пришлось снижать уровень её добычи.

Узбекистан

В Узбекистане создают новый мегаполис с инвестиционным потенциалом 200 млрд долларов – под него отведено 20 тыс. га земли. В реализацию проекта уже вложено 2 млрд долларов — построены жильё, университеты, библиотека, крупные объекты инженерной инфраструктуры, и т.д., информирует официальный сайт президента РУз. На первом этапе строительства будут реализованы проекты на 50 млрд в валюте США.

Мегаполис Новый Ташкент станет не просто жилым продолжением столицы, а самостоятельным деловым, образовательным, медицинским и туристическим центром с 2 тыс. га зелёных зон и 500 га парков. А общая площадь жилой и коммерческой застройки составит 150 млн кв. метров.

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Ферганский НПЗ возвращён государству из-за просрочки платежей узбекской компанией Saneg, вызванной финансовыми трудностями инвестора, передаёт «Газета» (РУз). Сейчас проводится аудит долгов; повторная приватизация не планируется. Ранее НПЗ был продан компании Saneg за 100 млн долларов.

Для расторжения договора в одностороннем порядке были привлечены международные юристы – они дали соответствующее заключение. До продажи предприятие принадлежало «Узбекнефтегазу».

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За последние семь лет товарооборот Узбекистана с Китаем увеличился втрое. Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заместителя начальника управления по работе с КНР и странами АТР министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Азаматжона Рахмонова, КНР сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнёра и инвестора республики.

По его словам, объём двусторонней торговли в 2025 году достиг 17,8 млрд долларов — на 34% больше, чем годом ранее. Китай остаётся не только ведущим торговым партнёром, но и крупнейшим инвестором Узбекистана: по данным на сентябрь 2026 года, в стране зарегистрировано 6,5 тыс. предприятий с китайским капиталом, включая совместные компании, которые успешно работают в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, автомобильной промышленности и других сферах.

Кыргызстан

Глава МИД Жээнбек Кулубаев сообщил на заседании комитета парламента по международным делам, обороне, безопасности и миграции, что некоторые европейские страны готовы принимать квалифицированных работников из Кыргызстана, но взамен страна должна согласиться на приём мигрантов из Афганистана и стран Африки. Как передают центрально-азиатские СМИ, министр заверил, что Бишкек не намерен вести переговоры на таких условиях и целенаправленно обсуждать с европейскими странами предложения по подобному обмену.

По словам министра, все больше кыргызстанцев рассматривают работу в Турции и США, Южной Корее и Японии, заинтересованных в привлечении работников из КР.

По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции, с начала текущего года за рубежом работали 736,6 тыс. граждан Кыргызстана. Основным направлением трудовой миграции остаётся Россия – около полумиллиона человек.

Между тем, передаёт Kaktus, Кулубаев заявил на заседании комитете, что ведомство знает о фактах принуждения соотечественников, находящихся в России, к участию в войне с Украиной, и пытается вернуть мигрантов на родину.

«Если мы узнаём об этом вовремя, то успеваем остановить их отправку. В военкоматах или следственных изоляторах их заставляют подписывать контракты. … нам удалось остановить отправку многих мигрантов», — сказал министр.

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Популярная в мире колумбийская поп-дива Шакира (она же — танцовщица, автор песен, композитор, музыкальный продюсер и модель) впервые выступила в Центральной Азии. Она привезла в Бишкек мировое шоу Las Mujeres Ya No Lloran, в программе которого хиты разных лет и песни из нового альбома.

Удовольствие «оторваться под Шакиру» на концерте 18 октября, куда съехались в том числе иностранные гости, обошлось недёшево. Самые дорогие билеты у сцены стоили 458 долларов, места в танцполе — 309 долларов. За сидячие места на верхних ярусах нужно было заплатить минимум 154 доллара.

Предлагались также места в Skybox по 343 доллара и премиальные VIP-билеты. Их точная стоимость не уточняется, однако она превышала 458 долларов в эквиваленте местной валюты.

Туркменистан

Иран и Туркменистан договорились о начале строительства стратегической автодороги Гумдаг–Атрак (Этрек) в течение ближайших двух месяцев.

Как сообщает ORIENT, реализация этого инфраструктурного проекта иранским подрядчиком на территории Туркменистана призвана оптимизировать логистику автотранспортных перевозок, существенно упростить передвижение грузовых автопоездов и повысить пропускную способность приграничных маршрутов. Отмечается, что указанная магистраль отвечает взаимным интересам сторон и станет важным звеном в развитии дорожной сети региона.