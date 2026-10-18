В регионах Азербайджана в понедельник воздух прогреется до 30 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затянуто тучами, но существенных осадков не прогнозируется. Ночью местами возможен слабый туман. Утром юго-восточный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 17-20 градусов, днем – 22-25 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 55-60%.

В регионах страны преимущественно будет сухо. Однако днем в некоторых восточных районах, а ближе к ночи в отдельных северных и западных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами ожидается туман, западный ветер в отдельных районах усилится.

Температура воздуха в регионах ночью составит 16-19 градусов, днем – 25-30 градусов тепла. В горах ночью ожидается 7-12 градусов, днем – 18-23 градуса тепла.