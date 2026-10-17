Американский военный эксперт Джон Спенсер сообщил об открытии предварительных заказов на книгу «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» (The War for Karabakh: Strategy, Technology, and Victory), написанную совместно с Лиамом Коллинзом.

Как отметил Спенсер в публикации в Facebook, 44-дневная война 2020 года стала одним из наиболее значимых вооружённых конфликтов XXI века. Она положила конец почти трём десятилетиям военного противостояния, изменила геополитическую ситуацию на Южном Кавказе и вызвала во всём мире дискуссии о будущем военного дела.