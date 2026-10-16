С 18 октября в Баку запустят новый регулярный автобусный маршрут № 218, который свяжет станцию метро «Ахмедлы» с посёлком Тюркян, дачным массивом Тюркян и жилым массивом «Гушчулуг» в посёлке Говсан. Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

На линии будут работать экологически чистые автобусы, использующие сжатый природный газ (CNG). Автобусы будут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00 с интервалом движения 12–15 минут.

Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 0,80 маната.