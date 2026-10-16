За первые 9 месяцев 2026 года в страховой компании A-Qroup было зарегистрировано 69 обращений, связанных с онкологическими заболеваниями. Компания выплатила свыше 132 231 AZN за обследование и лечение застрахованных, как внутри страны, так и за рубежом.

Серьёзное заболевание — это не только испытание для здоровья, но и значительная финансовая нагрузка. Диагностика, консультации специалистов и лечение могут потребовать существенных расходов, которые сложно заранее предусмотреть в семейном бюджете.

Медицинский страховой полис — это финансовая опора, позволяющая снизить расходы на лечение и сосредоточиться на самом главном — восстановлении здоровья.

A-Qroup желает каждому из них скорейшего выздоровления и просит не забывать, что онкология – не приговор, и шанс успешного излечения есть всегда.

Хотим напомнить, что страховая компания A-Qroup уже 31 год продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им сервис, соответствующий мировым стандартам.