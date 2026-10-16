В международной политике нередко можно наблюдать любопытную закономерность: государства, которые громче других говорят о свободе выбора, суверенитете и праве народов самостоятельно определять собственное будущее, далеко не всегда готовы применять эти принципы к другим. Пока речь идёт об их собственных интересах, независимость внешнеполитического курса представляется безусловной ценностью. Но стоит другому государству начать выстраивать отношения с партнёрами по собственному усмотрению, как на смену разговорам о равноправии приходят поучения, претензии и попытки объяснить, с кем ему следует дружить, а от каких контактов лучше отказаться.

Азербайджан за годы независимости неоднократно сталкивался с подобным отношением. Наша страна последовательно демонстрирует, что внешняя политика суверенного государства не может строиться на чужих предпочтениях, политических симпатиях и требованиях третьих стран. Её основой должны оставаться национальные интересы, взаимная выгода и уважение к партнёрам. Именно такой подход позволяет Азербайджану поддерживать отношения с государствами, между которыми существуют серьёзные противоречия, не превращая собственную дипломатию в инструмент чужого геополитического противостояния.

Последние события наглядно демонстрируют эту логику. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии Абхая Кумара, который вручил главе государства верительные грамоты. В ходе беседы стороны обсудили перспективы двусторонних отношений в различных сферах, а также историко-культурные связи между азербайджанским и индийским народами. Отдельно были упомянуты контакты Ильхама Алиева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося в Бишкеке в сентябре этого года.

Сам по себе этот дипломатический эпизод вполне закономерен. Индия — крупное государство с огромным населением, значительным экономическим потенциалом и растущей ролью в международных делах. Развитие отношений с ней открывает возможности для сотрудничества в торговле, промышленности, технологиях, образовании и других областях. Азербайджан заинтересован в расширении круга экономических партнёров и укреплении собственных международных позиций. Поэтому поддержание конструктивного диалога с Нью-Дели отвечает вполне понятным интересам Баку.

Но на этом дипломатическая картина не заканчивается. Практически в тот же период Азербайджан продемонстрировал готовность продолжать укрепление отношений с Пакистаном — государством, с которым у Индии существуют глубокие и многолетние противоречия. Сегодня Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с обрушением крыши частной школы в Пешаваре, в результате которого погибли ученики и учитель.

А на днях новый посол Азербайджана в Пакистане Ирфан Давудов вручил верительные грамоты президенту этой страны Асифу Али Зардари. После церемонии состоялась встреча, в ходе которой дипломат передал пакистанскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания Ильхама Алиева. Асиф Али Зардари поздравил посла с назначением, поблагодарил за переданные слова и попросил выразить президенту Азербайджана глубокое уважение и ответные добрые пожелания.

Президент Пакистана высоко оценил уровень дружеских и братских отношений между двумя государствами. Он также подчеркнул важность дальнейшего укрепления политических связей посредством расширения экономического сотрудничества, увеличения товарооборота и взаимных инвестиций. Таким образом, Баку одновременно поддерживает дипломатические контакты с Нью-Дели и Исламабадом, не рассматривая эти направления как взаимоисключающие.

В этом и заключается принципиальное отличие самостоятельной внешней политики от попыток встроить государство в систему чужих противостояний. Конечно, отношения Азербайджана с Индией и Пакистаном имеют разную историю, собственную специфику и неодинаковый потенциал. Баку не обязан искусственно уравнивать их по всем параметрам или делать вид, что в двусторонней повестке отсутствуют сложные вопросы. Однако из существования противоречий между двумя странами вовсе не следует, что Азербайджан должен отказаться от сотрудничества с одной из них ради демонстрации лояльности другой.

Почему вообще суверенное государство должно принимать подобную логику? На каком основании третья сторона может рассчитывать, что её конфликт с определённым государством автоматически станет конфликтом всех её партнёров? И почему отношения, которые выстраиваются на основе взаимных интересов, должны приноситься в жертву чужим политическим амбициям? Ответ очевиден: только само государство вправе определять приоритеты своей внешней политики, если оно действует в рамках международного права и принятых на себя обязательств.

Именно в этом заключается практический смысл многовекторной дипломатии. Она не предполагает беспринципности, попыток понравиться всем или отказа от собственной позиции по важнейшим вопросам. Напротив, такая политика требует чёткого понимания национальных интересов, способности оценивать риски и готовности самостоятельно принимать решения, даже если они не совпадают с ожиданиями отдельных внешних игроков.

Азербайджан имеет собственную повестку. Для страны важны безопасность, экономическое развитие, расширение экспортных возможностей, привлечение инвестиций, укрепление транспортно-логистических связей и повышение международной конкурентоспособности. Для достижения этих целей необходимы контакты с широким кругом государств, включая те, между которыми существуют политические, территориальные или экономические противоречия.

Разве развитие отношений с Индией мешает Азербайджану укреплять сотрудничество с Пакистаном? Разве партнёрство с Исламабадом автоматически закрывает двери для диалога с Нью-Дели? Если ответ на эти вопросы отрицательный, то любые попытки представить подобные контакты как несовместимые выглядят стремлением навязать Баку чужую систему координат.

Это недопустимо. Ведь Азербайджан не претендует на право определять, с кем должны сотрудничать другие государства и как им следует выстраивать отношения с третьими странами. Баку вправе ожидать аналогичного отношения к себе. Речь идёт не о привилегии и не о требовании особого положения, а о базовом принципе равноправия государств.

Когда партнёры начинают разговаривать с Азербайджаном менторским тоном, они рискуют добиться результата, противоположного ожидаемому. Подобный подход не укрепляет доверие и не делает двусторонние отношения более устойчивыми. Напротив, он создаёт ненужное напряжение там, где могли бы развиваться экономические проекты, политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество.