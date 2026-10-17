Отношения между Грузией и Европейским союзом переживают один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Брюссель предъявляет Тбилиси всё новые политические требования, а грузинские власти продолжают отстаивать право самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику страны. При этом ни о каком окончательном отказе от европейского направления в Тбилиси не говорят. Напротив, европейский рынок по-прежнему имеет большое значение для грузинской экономики. Но сможет ли Грузия сохранить экономические связи с Евросоюзом и избежать дальнейшего политического отчуждения от Брюсселя, не отступая от своих принципиальных позиций?

12 октября 2026 года на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге вновь обсуждалась ситуация в Грузии. Европейские министры выразили «обеспокоенность внутриполитическими процессами, положением оппозиционных партий и применением законодательства об иностранном влиянии». К более подробному рассмотрению грузинского вопроса предполагается вернуться в январе 2027 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила «об ухудшении ситуации с демократией» в Грузии.

По её оценке, нынешний подход Евросоюза пока не приносит ожидаемых результатов. Обращает на себя внимание и то, что грузинский вопрос обсуждался в рамках более широкой европейской повестки, связанной с расширением ЕС и вопросами безопасности. Для Брюсселя принятие новых членов давно перестало быть исключительно экономическим или институциональным процессом. Всё заметнее его связь с представлениями европейских государств о собственной безопасности и будущем политическом устройстве континента.

Для Грузии, расположенной на пересечении интересов России, Турции, Китая, США и Евросоюза, подобный подход имеет особое значение. Любое изменение её внешнеполитического положения отражается не только на отношениях с отдельными партнёрами, но и на региональном балансе, а также на перспективах развития транспортных маршрутов между Азией и Европой.

Нынешние противоречия между Тбилиси и Брюсселем возникли не вчера. В декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, что тогда воспринималось как важный шаг на пути европейской интеграции. Однако уже в июне 2024 года Европейский совет констатировал фактическую остановку этого процесса, связав своё решение с «состоянием демократических реформ». В ноябре того же года грузинские власти объявили, что до конца 2028 года не намерены добиваться открытия переговоров о вступлении в ЕС. Так постепенно сложилась ситуация, когда обе стороны продолжают говорить о европейском будущем Грузии, но по-разному представляют себе путь к нему.

Позиция грузинского правительства остаётся достаточно последовательной. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно подчёркивал, что страна не отказывается от европейской перспективы, но считает неприемлемым политическое давление, затрагивающее, по оценке властей, вопросы государственного суверенитета. 12 октября, комментируя отношения с Евросоюзом, глава правительства вновь подтвердил готовность к диалогу. Вместе с тем он обратил внимание на то, что позиции отдельных европейских государств постепенно меняются, тогда как руководство Европейской комиссии продолжает придерживаться более жёсткого подхода.

В Тбилиси исходят из того, что сотрудничество с международными партнёрами не должно лишать государство возможности самостоятельно принимать решения. Для грузинского руководства этот вопрос имеет не только политическое, но и историческое значение. Страна пережила вооружённые конфликты, продолжает сталкиваться с последствиями нерешённых территориальных проблем вокруг Абхазии и Цхинвальского региона и потому особенно чувствительно относится к вопросам безопасности и внутренней стабильности.

Этим во многом объясняется стремление грузинских властей не допустить вовлечения страны в новые региональные противостояния. Тбилиси рассматривает сохранение мира и самостоятельности внешнеполитического курса как важнейшие государственные приоритеты. При этом европейские институты настаивают, что дальнейшее продвижение к членству в ЕС невозможно «без соблюдения согласованных демократических стандартов, принципов верховенства права и основных свобод».

Разногласия касаются и вполне конкретных вопросов. Брюссель критикует законодательство об иностранном финансировании, положение гражданского общества и действия властей в отношении оппозиции. Грузинское руководство не соглашается с рядом этих оценок, объясняя принимаемые решения необходимостью защиты национальных интересов и государственного суверенитета. В результате стороны всё чаще расходятся не только в оценке отдельных событий, но и в понимании того, какими должны быть отношения между государством кандидатом и Европейским союзом.

Однако, политические противоречия не отменяют экономической реальности. Евросоюз остаётся одним из важнейших торговых партнёров Грузии, крупным источником инвестиций, технологий и рынком сбыта грузинской продукции. По данным Европейской комиссии, в 2025 году товарооборот между ЕС и Грузией составил около 5,2 млрд евро. Европейский экспорт в Грузию достиг 4,3 млрд евро, тогда как импорт из Грузии составил приблизительно 900 млн евро.

Большое значение для грузинской экономики сохраняет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, включающее углублённую и всеобъемлющую зону свободной торговли DCFTA. Благодаря этому механизму грузинские предприятия получают возможность поставлять продукцию на европейский рынок на преференциальных условиях при соблюдении установленных требований к качеству, безопасности и техническим стандартам.

Для сравнительно небольшой грузинской экономики потеря таких возможностей была бы весьма чувствительной. Европейское направление важно для сельского хозяйства, пищевой промышленности, экспорта сырья и других отраслей. Не менее значим доступ к современным технологиям, производственному оборудованию и инвестициям.

Но и для самого Евросоюза Грузия представляет интерес далеко не только как торговый партнёр. Через её территорию проходят важные транспортные и энергетические коммуникации, соединяющие Каспийский бассейн с Чёрным морем и европейскими рынками. На фоне изменений международной логистики и поиска альтернативных маршрутов значение этих связей только возрастает.

Получается, что политические отношения между Тбилиси и Брюсселем заметно охладели, тогда как экономические интересы продолжают связывать обе стороны. Евросоюз не отказывается от своих институциональных требований, а грузинские власти не намерены поступаться принципиальными позициями. Но при этом существующие торговые соглашения продолжают действовать. Это показывает, что даже в нынешних непростых условиях сохраняется возможность отделять экономическое сотрудничество от политических разногласий.

На этом фоне всё более заметное место во внешнеэкономической политике Грузии занимает Китай. В отличие от европейской интеграционной модели, предполагающей сближение национального законодательства с правовыми и институциональными стандартами ЕС, китайско-грузинское сотрудничество развивается прежде всего в торговле, инвестициях, инфраструктуре и транспорте. Пекин традиционно подчёркивает принципы уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. Эти подходы находят отражение и в политическом диалоге между Китаем и Грузией.

9 июня 2026 года президенты Грузии и Китая Михаил Кавелашвили и Си Цзиньпин объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства. В Тбилиси это решение рассматривают как возможность придать новый импульс торговле, инвестициям, транспортному сотрудничеству, а также культурным и гуманитарным связям.

Важные экономические договорённости были достигнуты ещё в апреле, когда министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили посетила Пекин. В ходе визита был подписан протокол об изменениях в действующем соглашении о свободной торговле. Стороны также договорились развивать инвестиционный диалог, способный привлечь китайский капитал в инфраструктурные и энергетические проекты.

Всё это показывает, что отношения Тбилиси и Пекина постепенно выходят за рамки обычной торговли. Китай рассматривает Южный Кавказ как важную часть транспортных маршрутов, соединяющих китайскую экономику с европейскими рынками через Центральную Азию и Каспийское море. Для Грузии же сотрудничество с Пекином означает не только дополнительные инвестиции, но и возможность расширять международные экономические связи, не ограничиваясь одним направлением. При этом сотрудничество Грузии с Китаем и Евросоюзом вполне может развиваться параллельно, дополняя друг друга и открывая новые возможности для экономического развития страны. Географическое положение Грузии и существующая транспортная инфраструктура позволяют ей участвовать в развитии торговли между китайскими производителями и европейскими потребителями. Иными словами, расширение экономических связей с Пекином может одновременно укреплять значение Грузии для европейского рынка.

Разумеется, экономические интересы Тбилиси невозможно рассматривать в отрыве от ситуации на всём Южном Кавказе. Особое место здесь занимает Азербайджан, который поддерживает стратегическое партнёрство с Грузией и одновременно развивает тесные экономические и энергетические отношения с Евросоюзом.

В условиях нынешних разногласий между Тбилиси и Брюсселем Баку мог бы сыграть определённую роль в восстановлении конструктивного диалога. Азербайджан непосредственно заинтересован в сохранении устойчивых отношений между Грузией и европейскими партнёрами, поскольку через грузинскую территорию проходят важнейшие транспортные и энергетические маршруты, связывающие азербайджанскую экономику с европейскими рынками. Опираясь на сложившиеся дипломатические связи и стратегическое партнёрство с Тбилиси, Баку содействует поиску взаимоприемлемых подходов, при которых уважение государственного суверенитета сочетается с сохранением экономического сотрудничества и политического диалога.

Тем временем в Брюсселе готовятся вновь вернуться к грузинскому вопросу в январе 2027 года. Октябрьское заседание Совета ЕС не завершилось объявлением нового всеобъемлющего пакета ограничений против Грузии, однако и конкретного механизма выхода из нынешнего кризиса пока не предложено. Европейская сторона продолжает настаивать на выполнении своих требований, тогда как грузинские власти заявляют о готовности к переговорам, но не намерены отказываться от принципиальных позиций.

В такой ситуации многое будет зависеть от того, смогут ли Тбилиси и Брюссель восстановить полноценное политическое общение и найти вопросы, по которым возможны практические договорённости. Экономические связи, транспортные проекты и общие интересы на Южном Кавказе оставляют для этого определённое пространство.

Сегодня отношения между Грузией и Евросоюзом всё больше напоминают затянувшуюся политическую паузу, продолжительность которой пока трудно определить. Обе стороны понимают значение экономического сотрудничества, но продолжают расходиться по вопросам внутренней политики, государственного суверенитета и условий европейской интеграции.

Ситуация выходит далеко за рамки двусторонних отношений. Она затрагивает более широкий вопрос о том, насколько государства, находящиеся на пересечении интересов крупных мировых держав, способны одновременно участвовать в международной экономической интеграции и проводить самостоятельную внешнюю политику.

Грузия стремится сохранить европейскую экономическую перспективу, продолжая развивать партнёрство с Китаем и поддерживать стратегические связи с Азербайджаном. Евросоюз, в свою очередь, не отказывается от собственных политических и институциональных требований. Пока эти позиции остаются трудносовместимыми, рассчитывать на быстрое восстановление прежнего уровня отношений не приходится.

И всё же говорить об окончательном разрыве было бы преждевременно. Торговые соглашения продолжают действовать, экономические интересы сохраняются, а стратегическое значение Южного Кавказа для Европы никуда не исчезло. Скорее речь идёт о формировании новой модели отношений, при которой политические разногласия становятся частью повседневной дипломатической реальности, но не исключают дальнейшего сотрудничества.

В конечном счёте перед Тбилиси и Брюсселем стоит вопрос о том, смогут ли они найти приемлемую форму взаимодействия, позволяющую сохранить экономические связи, уважать взаимные интересы и постепенно восстановить политическое доверие. От этого будет зависеть не только будущее грузино-европейских отношений, но и то, какое место Южный Кавказ займёт в меняющейся системе международных экономических и политических связей.