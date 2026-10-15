Некоторые государства готовы отстаивать универсальные принципы до тех пор, пока те служат их интересам, но при первой же угрозе собственному политическому укладу бросаются на поиски исключения из правил. Право на самоопределение объявляется великой ценностью, пока помогает осуждать других. Но как только этот принцип незаметно подкрадывается к тебе, происходит автоматическая отсылка к конституционным тонкостям, историческим обстоятельствам, национальным интересам и необходимости сохранить единство государства.

Франция, традиционно претендующая на роль одного из идейных центров европейского республиканизма, теперь демонстрирует, насколько непросто совместить универсальность политических лозунгов с практикой управления территориями, обладающими собственной историей, языком и идентичностью.

Корсика — как раз такой случай. Париж готовится закрепить в конституции особый статус острова, признать его специфические интересы и предоставить местным властям дополнительные возможности адаптировать законодательство к условиям жизни на территории. Законопроект, принятый Национальным собранием 23 июня 2026 года, предусматривает введение новой статьи 72-5 Конституции Франции. Рассмотрение документа в Сенате запланировано на 21 октября в комиссии и на 26 октября на пленарном заседании. Однако законопроект еще не стал действующей конституционной нормой, поскольку впереди сложная процедура согласования и окончательного утверждения.

История средиземноморского острова показывает, насколько далеко вопрос административного устройства может выйти за собственные рамки. Но внешнеполитический подход Парижа годами создавал впечатление, что национальную самобытность в одном случае следует уважать и защищать, а в другом ее политическое выражение становится поводом для подозрений, давления и нравоучений.

Но если выходит, что предоставление острову особого статуса совместимо с тем, что государство вправе выбирать различные модели территориального устройства, то спрашивается, насколько последовательно Франция подходит к требованиям о признании самобытности и расширении самоуправления, когда речь идет не о Корсике?

Особенно остро эта проблема проявляется в Новой Каледонии. Архипелаг, где коренное население — канаки — десятилетиями добивается признания своих политических прав и права определять будущее территории, остается ареной серьезных разногласий с Парижем. В 2024 году решение расширить круг избирателей на местных выборах вызвало массовые беспорядки. Противники реформы опасались, что она ослабит политическое представительство коренного населения и изменит баланс сил в пользу более поздних переселенцев.

За этим конфликтом стоит не просто спор о правилах голосования, а вопрос о том, кто и на каких основаниях должен определять политическое будущее территории. Французские власти, в свою очередь, апеллируют к единству республики и необходимости найти институциональное решение. Но формальное равенство граждан не всегда означает равенство их политических возможностей.

Своя специфика есть и у Французской Полинезии. Она обладает широкой автономией, но вопрос ее деколонизационного статуса продолжает оставаться в международной повестке. И Новая Каледония, и Французская Полинезия включены в список несамоуправляющихся территорий ООН. Это не значит, что их положение идентично положению Корсики или что все территории должны получить одинаковый статус. Но их будущее не может зависеть только от решения Парижа.

Когда речь идет о Корсике, французские институты готовы обсуждать конституционное признание ее особенностей и расширение возможностей местного управления. Когда же на повестке оказываются территории с историей колониального подчинения и требованиями о самоопределении, процесс сопровождается гораздо более острыми спорами о пределах допустимого.

Статья 1 Устава ООН закрепляет принцип равноправия и самоопределения народов, а общая статья 1 Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах подтверждает право народов свободно определять свой политический статус.

Следовательно, территориальная целостность государства не отменяет обязательств, связанных с деколонизацией, а ссылка на национальное единство не может сама по себе закрыть дискуссию о политических правах населения.

Азербайджан последовательно обращает внимание на вопрос о правах корсиканцев и возможности политического выражения их идентичности. В парламенте Азербайджана действует группа поддержки корсиканского народа. В феврале 2024 года она выступила с заявлением в защиту корсиканских активистов, подчеркнув необходимость уважать языковые, культурные и политические права населения острова.

В мае 2025 года Бакинская инициативная группа совместно с корсиканским движением Nazione провела конференцию в Риме. А 30 июня 2026 года группа приветствовала принятие Национальным собранием Франции законопроекта об особом статусе Корсики, расценив этот шаг как результат мирной и демократической борьбы корсиканцев за признание своих прав.

Для Баку это не только вопрос поддержки конкретного движения. Речь идет о более широком принципе, согласно которому требования народов о сохранении идентичности, расширении самоуправления и участии в определении собственного будущего заслуживают рассмотрения, а не автоматического объявления угрозой государственному единству.

Париж, со своей стороны, критикует деятельность Бакинской инициативной группы, рассматривая ее как форму внешнего политического давления. Но такая реакция лишь возвращает дискуссию к исходному вопросу. Если Франция считает допустимым конституционный компромисс с Корсикой, почему международное внимание к проблемам других территорий должно восприниматься исключительно как вмешательство?

Разумеется, поддержка со стороны иностранного государства не заменяет волеизъявления самих жителей и не дает права решать за них их будущее. Но столь же очевидно, что ссылка на внешнее вмешательство не может автоматически обесценивать сами требования, если они имеют реальную общественную поддержку и касаются политических прав.

Внимание к Корсике позволяет поставить неудобный вопрос о последовательности французской политики.

Законопроект об особом статусе Корсики еще не гарантирует острову окончательного урегулирования. Его содержание может измениться в ходе дальнейшего рассмотрения, а вступление поправок в силу зависит от завершения процедур. Однако сам факт продвижения документа показывает, что Париж вынужден искать особый подход к территории, требования которой невозможно бесконечно сводить к вопросам местного управления. Корсиканский вопрос дошел до уровня конституционных изменений, а это уже политический результат многолетнего давления в пользу расширения самоуправления.

Теперь Франции предстоит объяснить, почему признание специфических интересов Корсики является оправданным компромиссом, тогда как требования других территорий о более широком политическом выборе неизменно вызывают острые споры. Различия в истории и правовом статусе действительно имеют значение, но они не освобождают государство от обязанности последовательно применять провозглашаемые им принципы.

В конечном счете речь идет о праве жителей быть услышанными и о готовности государства обсуждать их требования без двойных стандартов.

Итак, Париж все-таки прогнулся. Корсиканцы добились того, что французские власти вынуждены обсуждать конституционное признание их самобытности и расширение самоуправления. И теперь Парижу будет все труднее объяснять, почему политический компромисс с одними возможен, а требования других о праве определять собственное будущее вызывают сопротивление.