Глава ФБР Кэш Патель после того, как его ведомство опровергло данные СМИ о том, что он якобы совершает визит в РФ, опубликовал в соцсети Х сообщение: «Из России с любовью».

Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщал, что Патель приземлился в России. В ФБР это опровергли.

После чего и сам Патель подтвердил, что находится не на российской территории.

В американском Университете Либерти Патель принимал участие в мероприятии, посвященном правоохранительным органам.