Глава ФБР Кэш Патель после того, как его ведомство опровергло данные СМИ о том, что он якобы совершает визит в РФ, опубликовал в соцсети Х сообщение: «Из России с любовью».
Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщал, что Патель приземлился в России. В ФБР это опровергли.
После чего и сам Патель подтвердил, что находится не на российской территории.
В американском Университете Либерти Патель принимал участие в мероприятии, посвященном правоохранительным органам.
From Russia, with Love…
— Kash Patel (@Kash_Patel) October 14, 2026