Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло сообщения о прибытии директора ведомства Кэша Пателя в Россию.

«Левые: Как сообщает MS NOW, два источника сказали, что Кэш Пател только что прилетел в Россию. Правые: А вот где на самом деле находится Кэш Пател. В Университете Либерти (штат Вирджиния), где он участвует в мероприятии, посвященном выражению признательности сотрудникам правоохранительных органов. «Источники» MS NOW ни о чем не «осведомлены»!» — говорится в сообщении ФБР.

Позже сам Патель также опроверг информацию телеканала.

«Факты важнее кликбейта», — написал он в X.

20:28 Директор ФБР США Кэш Патель прибыл в Россию для участия в переговорах, сообщает телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

По данным телеканала, визит продлится два дня – глава ФБР планирует посетить Москву и Санкт-Петербург.

Телеканала отмечает, что Патель впервые с 2013 года находится в России.

О подготовке поездки зарубежные СМИ сообщали еще в июле. В частности, Politico писало, что визит запланирован на 14–15 октября. На тот момент повестка переговоров оставалась неизвестной. Не было ясности и в том, состоится ли встреча Пателя с президентом России Владимиром Путиным.