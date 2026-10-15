Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Ван И.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД в соцсети Х.

На встрече стороны подчеркнули, что диалог на высшем уровне, взаимное доверие и дружба между народами двух стран являются основной движущей силой в двусторонних отношениях.

Министры высоко оценили стремительное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного в 2025 году. Было отмечено, что важные договоренности, достигнутые в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, создали прочную основу для расширения связей. Было указано, что в 2027 году будет отмечаться 35-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы МИД также обсудили возможности углубления сотрудничества в сферах торгово-экономических связей, инвестиций, энергетики, транспорта, логистики и коммуникаций. Была особо подчеркнута роль Азербайджана как важного связующего звена между Азией и Европой, а также возрастающее значение Среднего коридора в укреплении региональных и межрегиональных связей.

Стороны вновь подтвердили решимость оказывать взаимную поддержку в рамках ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других международных платформ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональной ситуации в сфере безопасности и последним событиям. Была отмечена важность непрерывного диалога, дипломатических контактов и многостороннего сотрудничества в преодолении существующих вызовов.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о мирном процессе с Арменией, а также о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период.