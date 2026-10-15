В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. Концентрация пыли в воздухе превышает допустимую норму в 2,2 раза.

Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, об этом свидетельствуют данные автоматических станций мониторинга качества воздуха.

Пыль имеет трансграничное происхождение и поступила на территорию Азербайджана с воздушными потоками юго-восточного направления.

В ведомстве отметили, что в зависимости от метеорологических условий пыльная погода может сохраняться в течение ближайших двух дней.