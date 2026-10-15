Российский военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области подвергся ракетному удару, на территории объекта вспыхнул пожар, сообщает OSINT-проект Exilenova+.

Во время ракетной тревоги в Воронежской области сообщали о взрывах и пожаре. Предварительно, удар пришелся по аэродрому. Аналитики открытых источников сообщают о масштабном пожаре. Последствия атаки уточняются.

По данным проекта, на аэродроме базируются истребители, которые применяют управляемые авиабомбы для ударов по Украине.

Аэродром «Борисоглебск» уже подвергался атаке. В ночь на 3 октября 2024 года его атаковали украинские беспилотники. По данным источников в СБУ, на территории объекта находятся склады управляемых авиабомб, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также хранилища топлива.

