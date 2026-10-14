Азербайджанские и эмиратские военные отрабатывают совместные авиационные операции в рамках учений «Встреча соколов-2026», сообщает Минобороны республики.

В рамках летно-тактических учений военнослужащие провели брифинг, уточнили поставленные задачи и порядок выполнения полетов, а также согласовали действия участников.

Затем состоялись полеты самолетов и вертолетов, в ходе которых отрабатывались применение авиационных средств и выполнение оперативных задач.

В маневрах задействованы военнослужащие, авиация и средства противовоздушной обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Учения направлены на повышение профессиональной подготовки личного состава, обмен опытом и совершенствование совместных действий.

«Встреча соколов-2026» продлится до 20 октября.

