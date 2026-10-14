Мэр Киева Виталий Кличко отверг обвинения в плохой подготовке столицы к отопительному сезону и потребовал объяснить, куда направили средства, выделенные на защиту города от воздушных атак. Выступая в Верховной раде, Кличко заявил, что ответственность за проблемы столицы нельзя возлагать исключительно на городскую администрацию.

«Где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов „Укрэнерго“? Где выделяемые на это миллиарды?» — приводит его слова местная пресса.

Он также назвал неправдой утверждения о недостаточной подготовке Киева к зиме. По его словам, город продолжает восстанавливать повреждённую инфраструктуру, проводить ремонтные работы и обеспечивать функционирование коммунальных служб, несмотря на российские удары.

Позже в своём Telegram-канале Кличко вновь раскритиковал обвинения в адрес городской администрации, заявив, что на неё пытаются возложить ответственность за все проблемы столицы.

На фоне заседания Рады местные СМИ также сообщили о перебоях с электричеством, водоснабжением и интернетом в здании парламента. Для обеспечения работы пришлось задействовать резервные генераторы.

Ранее 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки Киева к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетики.