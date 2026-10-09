Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки Киева к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетики. Заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

Зеленский провел совещание на фоне отключения нескольких украинских регионов от электричества утром 9 октября после ударов ВС России и возложил персональную ответственность за защиту энергообъектов на руководителей областных военных администраций. Он также назвал недопустимым снижение темпов работ по восстановлению энергетики на фоне приближающейся зимы.