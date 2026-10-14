В Азербайджане зафиксирована масштабная кибератака на государственную информационную инфраструктуру. Ее целью стали более 100 государственных доменов.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, атака началась 13 октября около 22:00 и была осуществлена иностранной хакерской группировкой.

В результате кибератаки возникли перебои в работе интернет-ресурсов ряда государственных органов.

Благодаря принятым техническим мерам удалось ограничить последствия атаки и обеспечить стабильную работу сайтов.

В настоящее время продолжаются мероприятия по обеспечению кибербезопасности.