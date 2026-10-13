Контакты по вопросу возможного энергетического перемирия между Россией и Украиной продолжаются, однако Москва пока не раскрывает, готова ли согласиться на прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне ко вчерашнему разговору пока добавить нечего. Продолжаются контакты по этому поводу. Рекомендую адресовать этот вопрос президенту Трампу», — сказал Песков, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа.

Представитель Кремля также подтвердил, что в Москве видели сообщения о подготовке США и Европой мирного плана из четырех пунктов по урегулированию российско-украинского. При этом, по его словам, официальной информации об этой инициативе в Кремле нет.

Комментируя разрешение США на экспорт российского дизельного топлива, Песков заявил, что не видит прямой связи между этим решением и возможными уступками Москвы в переговорах по Украине. Он назвал сотрудничество в этой сфере взаимовыгодным для России и США.

Кроме того, представитель Кремля предупредил, что новые санкции Евросоюза могут помешать договоренностям Москвы и Вашингтона. Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Песков заявил, что позиция Москвы по этому вопросу остается прежней.