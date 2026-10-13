Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Баку придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Об этом глава государства заявил в ходе совместного выступления для прессы с президентом Лаоса.

«Уверен, что этот визит окажет очень позитивное влияние на наши двусторонние отношения, что еще больше углубит двустороннее сотрудничество», — сказал Алиев.

По его словам, на переговорах в узком и расширенном составах стороны обсудили широкий круг вопросов. Президент отметил, что политические отношения между двумя странами успешно развиваются более 30 лет, а Баку и Вьентьян неизменно оказывают друг другу поддержку в международных организациях.

Алиев также обратил внимание на расширение географии зарубежных инвестиций Азербайджана, объем которых составляет миллиарды долларов.

Коснувшись транспортно-логистической сферы, глава государства сообщил, что все основные инфраструктурные проекты на территории Азербайджана уже реализованы. Сейчас ведется работа по привлечению новых грузопотоков и увеличению объемов перевозок.

Президент выразил надежду, что завершение проектов, реализуемых обеими сторонами, будет способствовать дальнейшему росту грузоперевозок.