Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Баку придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
Об этом глава государства заявил в ходе совместного выступления для прессы с президентом Лаоса.
«Уверен, что этот визит окажет очень позитивное влияние на наши двусторонние отношения, что еще больше углубит двустороннее сотрудничество», — сказал Алиев.
По его словам, на переговорах в узком и расширенном составах стороны обсудили широкий круг вопросов. Президент отметил, что политические отношения между двумя странами успешно развиваются более 30 лет, а Баку и Вьентьян неизменно оказывают друг другу поддержку в международных организациях.
Алиев также обратил внимание на расширение географии зарубежных инвестиций Азербайджана, объем которых составляет миллиарды долларов.
Коснувшись транспортно-логистической сферы, глава государства сообщил, что все основные инфраструктурные проекты на территории Азербайджана уже реализованы. Сейчас ведется работа по привлечению новых грузопотоков и увеличению объемов перевозок.
Президент выразил надежду, что завершение проектов, реализуемых обеими сторонами, будет способствовать дальнейшему росту грузоперевозок.