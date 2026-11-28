Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что окончательное решение о строительстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому республика поставляет основную часть нефти на экспорт, было принято вместе с занимавшим тогда пост президента России Борисом Ельциным, пока тот находился в больнице.

Об этом Назарбаев рассказал в документальном фильме «Один маршрут — два государства. 30 лет геостратегического проекта», который показали «Вести».