Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что окончательное решение о строительстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому республика поставляет основную часть нефти на экспорт, было принято вместе с занимавшим тогда пост президента России Борисом Ельциным, пока тот находился в больнице.
Об этом Назарбаев рассказал в документальном фильме «Один маршрут — два государства. 30 лет геостратегического проекта», который показали «Вести».
«Прямо в палате сели, я говорю: «Борис Николаевич, очень с серьезным разговором пришел, извините, что в больницу, но время не терпит». Разложил карту, показал — вот нефтепровод проходит через российскую территорию и приходит туда. Он [Ельцин] тут же набирает [номер, берет] трубку, звонит [премьер-министру Виктору] Черномырдину, говорит: «Вот у меня Нурсултан Абишевич, северо-каспийский нефтепровод в Черное море — это для России выгодно или не выгодно?». Тот сказал: «Выгодно». [Ельцин решил]: «Ну тогда я подписываю». Вот так решился вопрос», — рассказал Назарбаев.