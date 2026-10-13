В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Лаоса был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Лаоса.

Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и Тхонглуном Сисулитом.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Лаоса, а члены лаосской делегации – президенту Азербайджана.

В заключение главы государств сделали официальное фото.