В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Лаоса был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Лаоса.
Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Ильхамом Алиевым и Тхонглуном Сисулитом.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Лаоса, а члены лаосской делегации – президенту Азербайджана.
В заключение главы государств сделали официальное фото.