Стремительный вывод Соединёнными Штатами всех 12 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer с британской авиабазы ВВС Фэрфорд (RAF Fairford) порождает множество вопросов, главные из которых: чем можно объяснить бегство американцев, кому оно выгодно, для кого – проигрышно, и почему Иран может ликовать.

Ситуация с поспешным выводом истребителей США с британской авиабазы спустя неделю после их переброски в Фэрфорд вызывает (в миниатюре) отдалённую ассоциацию с бегством американцев из Афганистана – тогда они, правда, часть военной техники забрали с собой, а часть – не успели или не захотели брать. Как бы то ни было, а срочный перегон бомбардировщиков – пришлось даже поднимать самолёты-заправщики, — никак нельзя назвать «плановой ротацией», как это сделал Марк Рубио, поскольку «бомберы» находились на британской базе менее недели.

Во-вторых, поспешный вывод самолётов произошёл после того, как британская полиция задержала пятерых мужчин на подозрительных фурах недалеко от базы: сейчас они выпущены под залог; следствие продолжается. По последним данным, к кругу «сомнительных лиц» добавились ещё двое мужчин.

Президент США Дональд Трамп не скрыл своего разочарования действиями Лондона. Он назвал задержанных у авиабазы Фэрфорд террористами, соответственно, отпускать их под залог не следовало. Трамп пояснил, что расследование в отношении задержанных велось давно, и США в нем участвовали. «Как такое могло случиться? … Это серьёзные люди», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Важный нюанс: британская база служила перевалочным пунктом для американских ударов по Ирану. Президент заявил западным СМИ, что решение перебазировать истребители связано с данными разведки (по другой информации – разведок, включая израильскую) о подготовке диверсий, предположительно связанных с Ираном.

В таком случае, надо думать, что США ясно дали понять Великобритании, что она не способна обеспечить безопасность военных объектов США от иранских угроз. Причём, произошло это в условиях, когда Европа возлагает большие надежды на существенную помощь Соединённых Штатов для защиты собственной безопасности.

Получив столь явную затрещину, оборонное ведомство Соединённого Королевства отказалось комментировать вывод американских бомбардировщиков. Однако канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернема заявила, что Фэрфорд в полной безопасности, несмотря на предполагаемую попытку теракта, но она не стала отвечать, обсуждал ли Бернем ситуацию с президентом Трампом. Но при этом заявила, что бомбардировщики США могут вернуться на британскую базу – единственную в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики, и откуда они бомбили Иран и Югославию.

С другой стороны, вывод «бомберов» из Великобритании можно расценить как «Наш ответ Лондону» (но почему – именно сейчас?) на его отказ направить военные корабли на Ближний Восток в помощь американцам; недостаточные расходы Британии на собственную оборону (уязвимость базы?), а также в контексте отчислений в НАТО – вместо установленных альянсом 3,5% ВВП он получает от Лондона 2,7%.

Впрочем, решение о переброске бомбардировщиков «домой» может быть связано с ухудшением оборонительных позиций самих США, если накануне вывода самолётов из Великобритании им стало известно о новых угрозах в отношении своей страны.

Но, как не подступись к уходу бомбардировщиков с авиабазы Фэрфорд, Вашингтону станет гораздо сложнее проводить операции против Ирана – придётся искать более отдалённые аэродромы. Но если рассматривать вариант выгодности ухода американских бомбардировщиков для Великобритании с точки зрения демонстрации ею отчуждённости от конфликта вокруг Ирана, то это могут взять на вооружение и другие страны. То есть – отказать Вашингтону.

Не исключено, однако, что переброска «бомберов» с британской авиабазы укладывается в общую картину отвода сил США, ранее дислоцированных также и на базах в Кувейте, Катаре, Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах. Таким образом, теперь для поражения целей в Иране и окрест, бомбардировщики (если они чудесным образом вскоре не вернутся на ту же базу Фэрфорд), будут вылетать из самих Штатов, а это связано с большими расходами, дозаправкой в воздухе и длительным временем для достижения и поражения целей.

Словом, Иран может ликовать: демонстрация им способности добраться до военных баз США за пределами Ближнего Востока, как видно, вынуждает Вашингтон покидать военные базы и в Европе – вне зависимости от того, причастен или не причастен Тегеран к скандалу вокруг Фэрфорд: имидж-то ему создали грозный.

Посольство Ирана в Лондоне опровергло утверждения о причастности республики к инциденту. Оно подчёркивает, что «злонамеренные» попытки связать Фэрфордское «дело» с уходом американских бомбардировщиков ничем не обоснованы, и способствуют разжиганию антииранских настроений в Великобритании.

«ИРИ оставляет за собой право при необходимости принимать соответствующие правовые меры для защиты прав и интересов страны и её народа в ответ на вводящие в заблуждение и наносящие ущерб заявления в СМИ», — сказано в публикации посольства. Кстати, все задержанные у базы являются гражданами Великобритании.

Возможно, Лондон поспешил заявлять о, как он выразился, «масштабном чрезвычайном происшествии» у Фэрфорд – смотря, конечно, по тому, чего он хотел этим добиться. Если отвода от удара Ирана и создания имиджа отстранённости от «американских дел» в ИРИ и вокруг неё, то он явно преуспел, подтолкнув «бомберы» США на вылет. Но с другой стороны, Соединённое Королевство поставило свою обороноспособность под сомнение – не без «лёгкой руки» Трампа.

США, не исключено, устроили переполох перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября, — чтоб президенту и республиканцам не «перемывали кости», дескать, они не отреагировали на возможные потери американских бомбардировщиков на Фэрфорд. Впрочем, энергия «перемывания» может обернуться и иным, как то: почему Трамп, вместо демонстрации «американской мощи», спешно «эвакуировал» бомбардировщики.

Как видим, подковёрных игр с выводом бомбардировщиков может быть множество. Тем более, при подчёркивании Вашингтоном уже охладившихся отношений с Лондоном: Трамп, напомним, демонстрировал свой скепсис в отношении Карла III, премьер-министра Энди Бернема и вообще британской политики, что, вероятно, сыграло определённую роль в принятии решения убрать бомбардировщики с территории Королевства.

В этой связи возникает вопрос: доссорился ли Вашингтон с Лондоном, или речь идёт о затянувшейся прелюдии к раздраю? Скорее, градус «рамс» будет зависеть от того, насколько после инцидента с выводом бомбардировщиков с базы Фэрфорд Лондон сможет удовлетворить разнообразные интересы США в Великобритании и готовность к столь почитаемым Трампом сделкам.

Говоря молодёжным сленгом, пришедшим, кстати, из англоязычных онлайн игр, «агриться» стороны будут. Другой вопрос, как далеко они могут зайти в соответствующем процессе, в том числе, с учётом фактора Ирана, которому и Лондон, и Вашингтон создали репутацию всемогущего.