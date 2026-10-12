Премьер-министр Великобритании Энди Бернем исключил проведение нового референдума о возвращении страны в Евросоюз, но заявил о намерении укреплять экономические связи с объединением.

«Я не возвращаю вопрос о референдуме в повестку дня. Я уважаю результаты референдума. Однако для ускорения развития британской экономики и расширения сотрудничества в борьбе с пересечением Ла-Манша на лодках я буду применять прагматичный подход», – сказал Бернем, выступая в Палате общин британского парламента.

Он также заявил, что не намерен отступать от обещаний, которые Лейбористская партия дала перед парламентскими выборами 2024 года. По его словам, Великобритания не вернется ни на единый рынок ЕС, ни в таможенный союз и не будет восстанавливать с Брюсселем свободное передвижение людей.

Вместе с тем премьер-министр считает, что отказываться от улучшения торговых отношений с Евросоюзом было бы безответственно.