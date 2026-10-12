В Азербайджане в понедельник состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений «Встреча соколов – 2026» с участием авиации военно-воздушных сил республики и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также средств противовоздушной обороны, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Церемония прошла на авиационной базе ВВС Азербайджана. Участники почтили минутой молчания память погибших за Родину, после чего прозвучали государственные гимны Азербайджана и ОАЭ.

Выступая на церемонии, генерал-майор Заур Рустамов подчеркнул значимость учений и пожелал участникам успехов. Участникам подробно рассказали о сценарии учений и поставленных задачах. Затем был показан видеоролик о деятельности ВВС Азербайджана.

После обмена памятными подарками и совместного фотографирования участники осмотрели авиационную технику.

Совместные тактико-летные учения организованы на основании протокола первого заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству, подписанного между двумя странами.

