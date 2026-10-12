Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы в Баку.

Глава правительства Камбоджи почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле, передает Азертадж.

Хун Манет также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле.

В тот же день премьер-министр Камбоджи посетил Парк Победы в Баку, где в его честь был выстроен почетный караул.

Хун Манет возложил венок к монументу Победы.