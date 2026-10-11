В России произошел масштабный сбой в работе интернета и десятков популярных сервисов, включая приложения «Яндекса», «ВКонтакте», «Кинопоиск» и Delivery Club, сообщают российские СМИ.

Пользователи жалуются на перебои в работе сервисов «Яндекса»: «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Алисы», «Яндекс Еды» и «Яндекс Музыки». В частности, приложение «Яндекс Go» не всегда показывает доступные машины. Также возникают проблемы с работой облачной платформы Yandex Cloud.

Сбои затронули и другие компании. Пользователи сообщают о трудностях с просмотром контента на «Кинопоиске», оформлением заказов во «Вкусно — и точка» и Delivery Club. С перебоями работают «ВКонтакте», «Авиасейлс», «Ростикс», «Дом.ру», Lamoda и другие сервисы.

По данным сервиса «Сбой.рф», больше всего жалоб поступает из Москвы. На втором месте находится Новосибирская область, на третьем – Санкт-Петербург.

Причины масштабного сбоя пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что атака украинских беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимирской области привела к остановке его работы и масштабным сбоям в российских онлайн-сервисах.