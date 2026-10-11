Атака украинских беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимирской области привела к полной остановке его работы и масштабным сбоям в российских онлайн-сервисах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-канал Exilenova+ и мониторинговые каналы.

О взрывах в регионе жители начали сообщать ночью 11 октября. По их данным, удар пришелся на дата-центр «Яндекса» во Владимире. Мощность объекта составляет 50 МВт, он рассчитан на 2880 серверных стоек.

Сначала пользователи столкнулись со сбоями в повседневных сервисах: перестали работать голосовой помощник «Алиса», «Яндекс Музыка», сервис видеосвязи «Телемост» и «Яндекс Дом».

Затем проблемы затронули облачную платформу Yandex Cloud. В ее зонах доступности перестали работать более 80 сервисов, включая вычислительные и сетевые мощности, базы данных и хранилища, инструменты искусственного интеллекта, в том числе YandexGPT API, а также решения для разработчиков и бизнеса.

В «Яндексе» подтвердили, что после атаки беспилотников дата-центр во Владимире полностью остановил работу. По данным компании, никто не пострадал. Yandex Cloud сообщил о перебоях с электропитанием в одной из зон доступности платформы.

Позже губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. После удара начался пожар, а отключение двух подстанций оставило без электричества около 5 тысяч жителей. Электроснабжение обещают восстановить по резервной схеме после того, как минует угроза .

Жителей домов, расположенных рядом с атакованным объектом, эвакуируют. По словам Авдеева, жилые дома не разрушены, информации о пострадавших пока нет.

Напомним, 8 октября атаке подвергся дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области, а 9 октября – подобный объект компании в Калуге.