Американский бизнесмен Илон Маск поддержал призыв президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине и заявил, что стране пора найти нового лидера.

«Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», — написал Маск в X.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что «(президент Украины Владимир) Зеленский зашел слишком далеко», комментируя слова Трампа о том, что украинский лидер должен прекратить удары по российским НПЗ.

Ранее Трамп заявил, что Украине следует сменить президента. По его словам, он посоветовал бы стране найти «нового лидера, который способен заключить сделку». Трамп также утверждал, что Зеленский мог заключить такую сделку, но по какой-то причине не делает этого.