Кристу Пайк выписали из больницы и перевели обратно в тюрьму спустя более чем неделю после попытки казни в американском штате Теннесси. Об этом сообщили ее адвокаты, передает ABC News.

«Она благодарна сотрудникам экстренных служб и своей медицинской команде за оказанную помощь в этих исключительных обстоятельствах», — говорится в заявлении адвокатов.

Смертный приговор Кристе Пайк, которую признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году, пытались исполнить 30 сентября. Незадолго до казни апелляционный суд приостановил ее проведение, однако Верховный суд США отменил это решение.