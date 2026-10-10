Кристу Пайк выписали из больницы и перевели обратно в тюрьму спустя более чем неделю после попытки казни в американском штате Теннесси. Об этом сообщили ее адвокаты, передает ABC News.
«Она благодарна сотрудникам экстренных служб и своей медицинской команде за оказанную помощь в этих исключительных обстоятельствах», — говорится в заявлении адвокатов.
Смертный приговор Кристе Пайк, которую признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году, пытались исполнить 30 сентября. Незадолго до казни апелляционный суд приостановил ее проведение, однако Верховный суд США отменил это решение.
Пайк ввели две дозы пентобарбитала, но она осталась жива. Ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи. По словам исполнительного директора Информационного центра по смертной казни Робин Махер, то, что пережила Пайк, «уникально и беспрецедентно».