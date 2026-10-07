50-летняя Криста Пайк, осужденная на смертную казнь в США, пришла в сознание после двух неудачных попыток привести приговор в исполнение. Об этом сообщили ее адвокаты.

Пайк остается в отделении интенсивной терапии больницы штата Теннесси. По словам защитников, она может говорить, однако ее состояние остается неопределенным. Врачи продолжают лечение после введения препаратов для смертельной инъекции.

Адвокаты заявили, что Пайк получила повреждения рук во время процедуры. Они также призвали губернатора Теннесси заменить смертный приговор на пожизненное заключение.

Пайк была осуждена в 1995 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное, когда ей было 18 лет. Она провела в заключении более 30 лет.

Пайк стала единственным известным случаем в истории США, когда осужденная пережила завершенную попытку казни. Власти Теннесси пока не сообщили, будут ли пытаться исполнить приговор повторно.