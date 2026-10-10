Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом сразу после призыва президента США Дональда Трампа сменить лидера Украины.

Зеленский поблагодарил британского политика за поддержку Украины и сочувствие семьям, потерявшим близких в результате российских атак. Зеленский также проинформировал Бернема о продолжающихся российских ударах по украинским городам.

«ПВО, конечно, — первый приоритет. И важно, чтобы были реальные решения для защиты жизни в Украине и нашей совместной работы в Европе ради безопасности. Лидерство Великобритании всегда ощутимо, и то, что Великобритания продолжит усиливать санкционное давление на Россию из-за её эскалации, имеет значение», — написал Зеленский в Telegram.

По его словам, стороны также обсудили возможные шаги для продвижения дипломатии. Зеленский сообщил, что Украина и Великобритания готовят совместные действия и встречу, которая может состояться в ближайшие дни.