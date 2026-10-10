Испытания новейших военных технологий в пустыне выявили проблемы с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем в ВС США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ). Авторы материала отметили, что Штаты «еще далеки от того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами передовых автономных вооружений и систем ИИ».

В материале отмечается, что в ходе испытаний в пустыне Мохаве в июле, когда температура воздуха приближалась к 43 градусам, современные американские ИИ-системы продемонстрировали неспособность к ведению боя. Из-за жары серверы перегревались, а аккумуляторы разряжались, сказано в материале. При этом зарядить их снова не удавалось. Солдатам приходилось мочить свои футболки в ледяной воде и обматывать ими антенны, которые также работали с перебоями.

Сержант Рамонтез Беннет, который принимал участие в тестировании беспилотника компании Anduril Industries в пустыне сообщил, что компании «нужно что-то сделать с перегревом», поскольку БПЛА пришлось посадить раньше срока из-за жары.

При этом WSJ подчеркивает, что многие военные конфликты, в которых принимали участие США, проходили при подобных температурах.

Однако проблемы возникли не только из-за солнца. Из-за сильного ветра специалисты теряли управление над дронами, те улетали за скалистые вершины, после чего с ними обрывалась связь.

В тесте также принимал участие дрон компании Theiss UAV Solutions. После долгого ожидания зарядки батареи БПЛА беспилотнику потребовалось еще порядка 10 минут, чтобы подняться в воздух.

WSJ указывает, что в прошлом году министр обороны США Пит Хегсет потребовал превратить сухопутные войска в силу, оснащенную ИИ, БПЛА и 3D-принтерами, которые позволят быстро производить детали для вооружений. По его словам, подобную модернизацию нельзя откладывать.

В ходе тестирований, инструменты ИИ продемонстрировали значительное ускорение анализа разведывательных данных и выбор целей. Однако ВС США далеки от того, чтобы в полной мере воспользоваться системами автономных вооружений и систем ИИ, написали авторы материала.

Военные отмечают, что новые технологии, тестируемые в США, зачастую ни разу не применялись в бою, и порой оказываются слишком хрупкими для реальных условий.

Во время учений Project Convergence на базе Форт-Ирвин в пустыне американские военные в течение десяти дней участвовали в имитации боевых действий. В материалах для прессы учения описывались как возможность «заглянуть на поле боя американской армии, оснащенное ИИ».

Однако в некоторые моменты заявленные передовые технологии работали не так, как было задумано — солдаты запускали БПЛА лишь в ограниченные промежутки времени и использовали не более половины их максимальной продолжительности полета, чтобы экономить заряд аккумуляторов и не потерять аппараты. Кроме того, дроны не обладали полной автономностью, а ИИ не помогал операторам. При этом, как пишет WSJ, с этими задачами могли справляться китайские дроны 10-летней давности.