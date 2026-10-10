Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в октябре, пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники.

«Такая вероятность, действительно, есть. Детали будут согласованы», — заявил неназванный собеседник ТАСС. По его словам, возможно, следующий визит состоится в течение пары недель.

Axios, в свою очередь, сообщил о возможном визите американской делегации «позднее в октябре».

Ранее в США завершились переговоры украинской и американской делегаций. При этом, как писала Financial Times, украинские переговорщики сократили срок своей поездки из-за соглашения по дизелю между Вашингтоном и Москвой. Изначально планировалось, что встреча продолжится 10 октября.