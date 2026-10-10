Турецкий ударный беспилотник Bayraktar AKINCI впервые успешно испытал комплект наведения MORFOZ, разработанный компанией ASELSAN, поразив цель в заливе Сарос. Об этом сообщает Anadolu.

В рамках испытаний AKINCI вылетел из Центра летной подготовки и испытаний в Чорлу в провинции Текирдаг. На борту AKINCI находились комплект наведения MGK, созданный ASELSAN из отечественных компонентов, и боеприпасы Alpagut, разработанные совместно компаниями ROKETSAN и STM.

Во время тестирования в заливе Сарос беспилотник с высокой точностью поразил заданную цель с помощью комплекта MGK. После выполнения задачи AKINCI благополучно вернулся на базу.

Комплект MORFOZ Winged Guidance Kit позволяет превращать обычную авиабомбу в управляемый боеприпас для высокоточного поражения важных целей. Разработчики оснастили его раскрывающимися крыльями, которые увеличивают дальность полета.

Среди особенностей системы – возможность применения при разных погодных условиях, устойчивость к подавлению спутниковой навигации GNSS, выбор угла атаки, а также интегрированная инерциальная и спутниковая навигация (ANS/KKS).

В Baykar отметили, что AKINCI продолжает расширять свои возможности благодаря интеграции турецких подсистем и боеприпасов.

