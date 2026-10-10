Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября посетили проект «Белый город» в Баку.

Исполнительный директор проекта «Белый город» Руслан Садыхов рассказал Кадырову об условиях, созданных на этой территории.

Ранее этот район был известен как «Черный город». Более 150 лет здесь накапливались отходы нефтяной промышленности и находились многочисленные нефтяные озера. По инициативе президента Азербайджана на этой территории реализовали масштабный экологический проект и создали современный жилой район.

Работы над проектом «Белый город» начались 24 декабря 2011 года с участием Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Проект называют одним из ярких примеров современного градостроительства.

При планировании района учитывали принципы экологической чистоты, устойчивого развития и «умного города». Здесь обустроили широкие внутренние улицы и зеленые зоны, установили современные скульптуры международного уровня и применили новейшие градостроительные решения.