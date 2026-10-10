Средняя продолжительность жизни в Азербайджане по итогам 2025 года превысила 77 лет, тогда как общемировой показатель составляет более 73 лет.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела политики здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджана Рамик Гулиев заявил на международной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню здоровья легких.

«Если взглянуть на медико-биологическую картину последних лет, преобладают неинфекционные заболевания. Одновременно наблюдается и другая тенденция: средняя продолжительность жизни в мире превысила 73 года, а в Азербайджане по итогам 2025 года — 77 лет», — сказал Гулиев.

При этом он подчеркнул, что важно учитывать не только продолжительность жизни, но и состояние здоровья людей.

По словам представителя Минздрава, согласно статистике за 2023 год, около 74% всех смертей в мире приходится на неинфекционные заболевания.