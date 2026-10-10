Россия готова уже в октябре поставить на мировой рынок 300 тыс. тонн дизельного топлива, в ноябре увеличить объем поставок до 500 тыс. тонн, а в декабре — до 1 млн тонн.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в дальнейшем экспорт российского дизельного топлива может достичь 3 млн тонн ежемесячно.

Новак также сообщил, что Россия незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива, причем раньше первоначально запланированных сроков.

Вице-премьер отметил, что Москва положительно оценивает действия США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка и восстановление нормальной торговли энергоносителями.