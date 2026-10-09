Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения, в том числе его ввоз в США. Документ № 135 датирован 9 октября 2026 года.

Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, 00:01 по восточному летнему времени США (07:01 мск). Оно распространяется на операции, запрещенные двумя указанными в документе санкционными режимами — в отношении вредоносной внешней деятельности России и в связи с конфликтом в Украине.

При этом лицензия не разрешает списывать средства со счетов Центрального банка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина в американских финансовых учреждениях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.