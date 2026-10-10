Возможно, в календаре саммитов последних дней состоявшееся сегодня в Туркменбаши очередное заседание Совета глав государств СНГ в узком составе несколько теряется на фоне повышенного внимания к встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана. У этого может быть своё объяснение. Ведь из девяти стран, представленных на заседании, шесть участвуют в центральноазиатском формате — пять государств региона и Азербайджан. За его пределами остаются Россия, Беларусь и Армения, то есть лишь треть участников.

Конечно, по территории, населению и экономическому весу эта треть благодаря России сохраняет преобладающее положение. Однако решения в СНГ принимаются консенсусом, поэтому масштаб государства сам по себе не даёт ему права определять общую повестку. На этом фоне согласование позиций внутри «центральноазиатской шестёрки» может усиливать её политический вес и расширять возможности продвижения собственных инициатив на уровне Содружества.

Впрочем, и у СНГ есть своя повестка и своя немалая аудитория. Хотя объективно надо признать, что круг стран, участвующих в его работе, постепенно сужается. С 2009 года Грузия вышла из организации, Украина прекратила участие в её уставных органах, а Молдова приступила к оформлению выхода из Содружества. Поэтому СНГ вполне можно назвать сокращающейся организацией. Но сокращение состава ещё не означает утраты функций. Для стран, продолжающих участвовать в его работе, Содружество сохраняет значение площадки, на которой можно обсуждать общие вопросы и поддерживать диалог даже при существенных политических разногласиях.

Азербайджан всегда довольно прагматично относился к своему участию в СНГ. Для Баку Содружество было и остаётся прежде всего возможностью поддерживать многосторонний диалог на основе связей, которые десятилетиями складывались в тогда еще общем политическом и экономическом пространстве. При этом Азербайджан рассматривает такой диалог как средство укрепления своей независимой внешней политики. Увы, подобный подход разделяют далеко не все. Кто-то по-прежнему видит в любом объединении с участием России претензию Москвы на восстановление прежнего влияния, а в самом участии других государств — едва ли не признание этой претензии. При таком взгляде их собственные интересы и способность проводить самостоятельную политику попросту остаются за скобками.

Мало кто при этом задумывается, а возможно ли восстановление прежнего влияния Москвы при нынешнем составе участников. За прошедшие десятилетия эти государства окрепли, нарастили экономические возможности и значительно расширили круг международных партнёров. Они сами инициируют и реализуют масштабные транспортные и энергетические проекты, исходя из собственных интересов. Поэтому рассчитывать, что участие в СНГ позволит вернуть их в прежнюю систему зависимости, значит игнорировать изменения, произошедшие после распада Советского Союза. Любая попытка двигаться в этом направлении столкнётся с интересами самих участников и рискует подорвать то сотрудничество, которое ещё сохраняется.

Таковы нынешние реалии Содружества. Именно через них можно рассматривать и выступление президента Ильхама Алиева на саммите. Оценивая значение СНГ в год его 35-летия, он назвал его «востребованной площадкой для поддержания политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления связей между нашими странами». В этой формулировке отражён прагматичный подход Баку. Ценность Содружества определяется тем, какие возможности оно даёт участникам для решения нынешних задач.

Показательно, что эту оценку глава азербайджанского государства подкрепил конкретной транспортной повесткой. По приведённым им данным, за первое полугодие 2026 года транзит через Азербайджан вырос на 10 процентов и достиг почти 8 миллионов тонн. В среднесрочной перспективе Баку намерен довести перевозки по направлениям Восток — Запад и Север — Юг до 15 миллионов тонн в каждом. При этом Азербайджан выступает со своей инфраструктурой, собственными планами и возможностями, которыми заинтересованы воспользоваться другие государства. Такая позиция позволяет стране самой влиять на содержание сотрудничества.

Отдельное место в выступлении Алиева заняло гуманитарное сотрудничество, в том числе проведённые в Азербайджане III Игры стран СНГ. Президент отметил, что тысячи спортсменов и гостей из государств Содружества и других стран мира за 11 дней смогли лучше узнать Азербайджан и его народ. Здесь также прослеживается прагматичный подход Баку. Проведение таких соревнований позволяет Баку укреплять собственный спортивный и организационный потенциал, расширять международные связи и повышать узнаваемость страны. Особое значение в этом контексте имеет развитие спортивной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре, где создание условий для тренировок и соревнований становится частью общего восстановления. Для приезжающих туда гостей и спортсменов это возможность непосредственно увидеть масштаб происходящих изменений. А для Азербайджана — показать собственную силу и возможности через конкретные результаты.

Но, пожалуй, наиболее существенным заявлением стала готовность Азербайджана председательствовать в СНГ в 2028 году и провести осенью того же года заседание Совета глав государств. Это означает, что Баку намерен и дальше использовать возможности Содружества и участвовать в формировании его повестки.

Всё сказанное лишний раз подтверждает, что государству, проводящему самостоятельную внешнюю политику и выстраивающему прагматичные отношения с другими самостоятельными участниками, нет необходимости подстраиваться под чужие интерпретации. Для Азербайджана значение имеет то, насколько участие в конкретном формате отвечает его собственным интересам. И именно Баку определяет, какие возможности использовать и какие обязательства принимать на себя.