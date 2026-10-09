Тридцать с лишним лет Азербайджан состоял в СНГ и ни разу не возглавлял его. На саммите в Туркменистане это изменилось: Александр Лукашенко назвал историческим решение Ильхама Алиева впервые принять председательство в Содружестве в 2028 году. Но СНГ окажется лишь одним из пунктов в календаре, который Баку выстроил на ближайшие два года. В 2027-м он возглавит Консультативный формат Центральной Азии и Азербайджана и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), где проведёт и саммит.

Уже сейчас Азербайджан председательствует в Организации тюркских государств (ОТГ) и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В мае 2028 года в Баку соберутся лидеры Европейского политического сообщества (ЕПС), осенью того же года — руководители государств СНГ. Редко когда одна столица принимает за год и европейских лидеров, и постсоветских.

Армяно-азербайджанский конфликт десятилетиями осложнял участие Баку в подобных механизмах на руководящем уровне. После восстановления территориальной целостности и продвижения мирного процесса с Арменией эти обстоятельства исчезли, и Азербайджан подходит к председательству, имея возможность сосредоточить дипломатические ресурсы на новых направлениях.

Председательство придётся на период, когда СНГ продолжает искать практическое содержание своей работы. Для участников по-прежнему важны торговля, транспорт, гуманитарные связи и согласование экономических интересов, и Баку способен продвигать именно такую повестку. В 2027 году председательство перейдёт к Узбекистану, в 2028-м — к Азербайджану. Нынешняя тройка (Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан) обеспечивает преемственность между странами, которых связывают растущие торговые и транспортные интересы по обе стороны Каспия.

Положение Баку в центральноазиатском формате изменилось быстро. В ноябре 2025 года, напомним, Азербайджан получил статус полноправного участника Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а менее чем через год ему единогласно передали председательство на 2027 год. За этим стоит экономика. Центральноазиатским государствам нужна диверсификация торговых маршрутов, и выход к европейским рынкам через Каспий, Азербайджан и Турцию становится для них всё ценнее.

По данным Ильхама Алиева, в 2025 году товарооборот Азербайджана со странами региона вырос более чем на 50%, в стране работают свыше 400 компаний с центральноазиатским капиталом, а с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном созданы инвестиционные фонды с капиталом в сотни миллионов долларов каждый. Помимо Среднего коридора, развиваются перевозки казахстанской и туркменской нефти, проекты передачи зелёной электроэнергии и прокладки цифровых коммуникаций через Каспий.

ОТГ добавляет к этим интересам историческую, языковую и культурную близость, которая облегчает поиск согласия. После саммита в Габале в октябре 2025 года, когда Азербайджан принял председательство, сотрудничество расширилось на безопасность, оборонную промышленность и технологии, а в Баку принята дорожная карта по оборонной промышленности на 2027 год. Совмещая председательства в ОТГ и центральноазиатском формате, Баку может выносить решения по торговле, логистике, цифровизации и инвестициям сразу на несколько площадок, что повышает шансы на их реализацию.

15 октября Баку примет саммит СВМДА, в котором участвуют Китай, Индия, Россия, Турция, Иран и другие крупные игроки. Работа в такой организации требует искать формулы, приемлемые для стран, которые далеко не всегда согласны друг с другом. Азербайджан продвигает вопросы укрепления доверия, цифровизации и взаимосвязанности, а также преобразование Совещания в полноценную международную организацию. Для страны, которая развивает стратегические отношения с Турцией, экономические связи с Китаем и сотрудничество с Европой, расширение контактов с азиатскими центрами силы особенно существенно.

Азиатское направление, впрочем, лишь одна из составляющих растущей дипломатической активности Баку. В 2027 году Азербайджан также примет председательство в Организации исламского сотрудничества, объединяющей 57 государств, и проведёт саммит глав государств. Здесь у Баку уже есть прочная основа: поддержка мусульманских стран в вопросе территориальной целостности, сотрудничество с Исламским банком развития, тесные связи с Турцией, Пакистаном, арабскими и центральноазиатскими государствами. При этом Азербайджан сохраняет светский характер и не ограничивает круг своих международных партнёров.

Но особенно показательно, что наряду с активной работой на азиатском и исламском направлениях Баку становится местом встречи лидеров европейского пространства и стран СНГ. Европейское политическое сообщество создавалось как площадка для обсуждения безопасности и сотрудничества европейских государств, тогда как СНГ сохранило механизмы взаимодействия бывших союзных республик. У этих объединений разный состав, разные интересы и политические приоритеты. Тем примечательнее, что Азербайджан принимает лидеров обоих форматов на фоне сложных отношений России с Европой.

Кандидатуру Баку на проведение саммита ЕПС поддержала в том числе Армения, а ранее Ильхам Алиев выступил за проведение саммита 2026 года в Ереване. Эта взаимность говорит о переменах, произошедших после завершения многолетнего конфликта. Южный Кавказ, десятилетиями ассоциировавшийся с противостоянием, теперь получает возможность стать пространством экономического и политического сотрудничества.

Председательство не даёт права определять политику других участников, но позволяет предлагать инициативы, формировать повестку, организовывать переговоры и добиваться согласования решений. Когда такие возможности сосредоточены у одной страны, она может продвигать взаимодополняющие проекты: транспортную инфраструктуру через центральноазиатский формат, СНГ и ОТГ, энергетическую безопасность через ЕПС и ОИС, меры доверия через СВМДА.

В 1990-е и внешняя политика Азербайджана сводилась в основном к защите территориальной целостности и независимости. Сегодня страна, опираясь на результаты последних лет, включая председательство в Движении неприсоединения и проведение COP29, участвует в решениях, значение которых распространяется от Центральной Азии до Европы и Ближнего Востока. Календарь 2027–2028 годов отражает это изменение.