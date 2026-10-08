Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Краматорску Донецкой области не останется без ответа. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Зеленского, в результате удара погибли 30 человек, ещё 18 получили ранения.

«Этот удар не останется без ответа. Россия пытается уничтожить всю жизнь на Донбассе, и мир должен ответить. Нужен решительный ответ — именно такой, которого Россия заслуживает за все смерти, которые она принесла», — заявил украинский президент.

Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших.