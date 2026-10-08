Азербайджан единогласно избран председателем Консультативного совета Центральной Азии и Азербайджана.

Следующий саммит пройдет в 2027 году в Азербайджане.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева:

«Позвольте искренне поздравить уважаемого Ильхама Алиева с принятием Азербайджаном первого председательства Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в 2027 году. Уверен, что председательство Азербайджана придаст новый импульс нашей совместной работе и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызская Республика готова оказывать необходимую поддержку и содействовать успешной реализации приоритетов председательства Азербайджана», — сказал Жапаров.