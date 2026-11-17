Азербайджанские семьи ежегодно теряют около 676 млн манатов из-за искусственного повышения цен. В результате часть государственной социальной поддержки фактически обесценивается, поскольку рост стоимости товаров и услуг съедает прибавку к доходам населения.

Об этом заявил депутат Али Масимли на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, ранее реализованные социальные пакеты охватили около 4 млн граждан, а общий объем выделенных средств составил 8 млрд манатов. Однако, как отметил депутат, в отдельные годы 30–40% этой поддержки и даже больше фактически нивелировалось из-за искусственного роста цен.

Масимли считает, что для защиты доходов населения необходимо обеспечить полноценное применение Кодекса о конкуренции и принять меры против необоснованного повышения цен.

По его мнению, государственная поддержка должна не просто увеличивать доходы граждан, но и реально улучшать их покупательную способность.