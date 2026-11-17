В Азербайджане стартовали обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год. Его главной особенностью является обеспечение умеренного роста доходов и расходов при сокращении перечислений из нефтяного фонда. Таким образом, в условиях продолжающейся структурной перестройки экономики государство рассчитывает больше средств получать от ненефтяного сектора, сохраняя финансирование социальных обязательств, статей связанных с безопасностью и восстановления освобождённых территорий.

В бюджете следующего года доходы предусмотрены в размере 39,254 млрд манатов, расходы — 42,4 млрд манатов. Оба показателя примерно на 1,7% выше утверждённых на 2026 год. При том дефицит составит около 3,15 млрд манатов и существенно не изменится. Впрочем, само по себе это обстоятельство не является поводом для беспокойства, поскольку планирование бюджета с дефицитом — распространённая международная практика. Важнее, насколько его размер соответствует возможностям экономики и какими источниками обеспечивается его покрытие.

Дело в том, что в основу бюджетных расчётов заложена среднегодовая цена нефти в 65 долларов за баррель. Если фактическая цена окажется выше, это обеспечит дополнительные нефтяные доходы. Если ниже — поступления сократятся, хотя накопленные резервы позволят сгладить последствия для финансирования расходов. Поэтому нефтяная конъюнктура по-прежнему имеет большое значение. При этом сохраняющаяся геополитическая неопределённость может поддерживать высокие цены на нефть и, соответственно, значительные поступления даже на фоне сокращения ее добычи в последние годы.

Ну а главным изменением в доходной части бюджета является сокращение трансферта из Государственного нефтяного фонда с 12,835 млрд до 11,9 млрд манатов. Одновременно доля ненефтегазовых поступлений должна увеличиться с 57,4% до 60,6%. Это положительный сдвиг, поскольку бюджет становится меньше зависим от прямого использования нефтяных накоплений. Хотя, говоря откровенно, увеличение ненефтяных сборов нельзя полностью объяснять ростом производства. На них влияют также цены, собираемость и изменение налогов. В частности, для работников частного ненефтяного сектора с месячным доходом до 2500 манатов предусмотрено повышение ставки подоходного налога с 3% до 5%. Следовательно, часть дополнительных поступлений будет обеспечиваться увеличением налоговой нагрузки.

Между тем расходы бюджета увеличиваются на 1,7% при прогнозируемой инфляции в 5,3%, что повышает значение рационального использования средств. При этом умеренный рост общего объёма бюджета не исключает увеличения доходов населения. На 2027 год предусмотрено финансовое обеспечение очередного пакета социальных реформ, направленного на повышение зарплат и социальных выплат, а также ожидается индексация трудовых пенсий. Эти меры должны смягчить влияние роста цен и поддержать покупательную способность населения. При этом важно, чтобы повышение зарплат и социальных выплат обеспечило бы реальный рост доходов населения и не стало дополнительным фактором ускорения инфляции. Вот почему так важно обеспечить увеличение спроса должно с расширением производства и предложения товаров и услуг.

Обращает на себя внимание, что расходы на экономическую деятельность увеличиваются на 13,4%, почти до 8,91 млрд манатов, а на сельское хозяйство — на 12,5%, до 1,38 млрд. Это согласуется с задачей развития ненефтяной экономики в целом и реализацией ряда отраслевых программ, направленных на расширение производства, развитие переработки, улучшение водоснабжения и орошения, а также совершенствование транспортной инфраструктуры. При этом, как предполагается, увеличение предложения местной продукции должно способствовать снижению зависимости от импорта и сдерживанию роста цен на внутреннем рынке.

Социально ориентированные расходы составят около 18,7 млрд манатов, увеличившись на 9,2%. При этом дополнительные средства распределяются с учётом конкретных задач, включая повышение зарплат и социальных выплат. Поэтому объёмы увеличения финансирования по отдельным направлениям будут различаться.

На оборону и национальную безопасность предусмотрено около 8,82 млрд манатов — на 1,1% больше, чем в бюджете на 2026 год. Сохранение высокого уровня этих расходов согласуется с позицией президента Ильхама Алиева о необходимости постоянно укреплять оборонный потенциал страны. Выступая на VIII съезде партии «Ени Азербайджан», он отметил, что войны не прекращаются и возникают новые очаги конфликтов, подчеркнув: «Поэтому мы каждый день должны быть готовы ответить на любую военную провокацию».

Таким образом, финансирование обороны рассматривается как необходимое условие сохранения безопасности на фоне внешних рисков и быстро меняющейся международной обстановки.

На Великое возвращение в 2027 году планируется направить 3,4 млрд манатов против 3,5 млрд на восстановление освобождённых территорий в бюджете на 2026 год. По этой части финансирование также остаётся значительным. При этом небольшое сокращение в следующем году необходимо рассматривать с учётом проведённых ранее масштабных работ, хотя точные причины изменения суммы требуют отдельной оценки. По мере завершения объектов всё большее значение приобретают их использование, расселение населения и создание рабочих мест.

Таким образом, проект бюджета соответствует среднесрочному курсу на снижение нефтяной зависимости. В 2027 году ненефтяные доходы должны покрывать 90,1% текущих расходов, а к концу среднесрочного периода — полностью обеспечивать их финансирование. Между тем устойчивость этих изменений зависит от того, насколько рост поступлений опирается на расширение производства, экспорта и частных инвестиций. Вне всякого сомнение, что именно развитие этой базы должно постепенно снижать потребность в нефтяных средствах без ущерба для социальных обязательств и государственных программ.