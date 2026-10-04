Минобороны РФ заявило, что усилит удары по Киеву и другим регионам Украины в ответ на заявления президента страны Владимира Зеленского.

«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены», – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что рассматривают массированные удары по Киеву и другим регионам Украины как ответ на действия украинского руководства. В качестве примеров там привели удары по избирательным участкам, попытку массированной атаки дронами на Москву в сентябре и недавний удар по жилым кварталам Белгорода.

Минобороны России также возложило на Зеленского личную и политическую ответственность за дальнейшее усиление ударов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена вдвое увеличить количество ударов по российским НПЗ в ответ на изменение тактики российских авиаударов.