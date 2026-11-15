Российские разработчики повысили точность ракет для класса «земля – земля» для оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые используются для нанесения ударов по мостам в Украине, сообщила британская газета The Telegraph.

«Модернизированная российская ракета расколола Украину надвое — баллистическая ракета «Искандер-М» с новым целеуказанием», — анонсировали в публикации.

Новые снаряды были дополнены оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Они позволяют операторам вносить корректировки в траекторию полета непосредственно в его течении, пишет газета.

Такая функция не только затрудняет процесс предугадывания истинной цели ракеты, но и способствует обману систем противовоздушной обороны (ПВО).